A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıkladı: Vida olayında ilgili yerlere başvuru yaptık





"OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Kadro ile ilgili de konuşan Güneş, "Abdülkadir'in sakatlığı var. Orkun ve Mert'in sakatlığı var. Çağlar zaten sakat olarak gelmişti. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Takımla antrenmanlara katılmadı. Burak cezalı. Onlar dışında tüm oyuncular antrenmana katılıyor. Bir pozitif, bir negatif oluyor. Tam olarak biz de bilemiyoruz, kafamız karışıyor. Ligde de böyle durumlar mevcut. Allah kimsenin başına vermesin. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Herkesin dikkatli olması lazım. Bize verilen görevleri izin verdiği ölçüde yapmaya çalışıyoruz" dedi.



Aleksandr Sobolev'in kadroda olması hakkındaki soruya ise tecrübeli teknik direktör, "Dyzuba yerine alınan bir oyuncu Sobolev. Rusya'nın iç olayları ile alakalı bir durum. Moldova maçını izledim ama o müsabakayla bu maçın atmosferi aynı olmaz. Ama Rusya o maçta tamamen üstündü 0-0 berabere kalsa bile" cevabını verdi.