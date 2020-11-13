Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.