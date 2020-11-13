Milli futbolcu Dorukhan Toköz, kulübü Beşiktaş ile sözleşme uzatmamıştı. Bunun ardından Fenerbahçeli yöneticiler orta saha oyuncusu için devreye girmişti. Son yapılan toplantıda Fenerli kurmaylar Dorukhan için Gökhan ve Caner için denenen taktiği uygulama kararı aldı.
FENERBAHÇE SABIRLI OLACAK
Buna göre Dorukhan Toköz ile hemen her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı orta saha oyuncusunun oyuncunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekleyecek.
YA OCAK YA DA SEZON SONU
Dorukhan eğer devre arası Beşiktaş'tan ayrılırsa, Fenerbahçe genç yıldızı kadrosuna katacak. Aksi taktirde sezon sonunu bekleyecek. Dorukhan'ın sözleşmesi haziranda sona eriyor.
BEŞİKTAŞ İLE İPLER KOPABİLİR
Genç futbolcu şu anda Beşiktaş'ta düzenli forma giyse de sözleşme uzatmaması Siyah-Beyazlı yönetimde tepkiye neden olmuştu. Bu yüzden Beşiktaş'ta Dorukhan ile her an ipler kopabilir.
iLK 11'iN VAZGEÇiLMEZi
Dorukhan Toköz, bu sezon 7 lig maçında görev aldı. Bu maçların 6'sında ilk 11'de oynadı. Avrupa Ligi'nde de 1 maçta görev yaptı