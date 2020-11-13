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    • Spor
    • 13.11.2020 Gazete
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    milli arada kondisyon yüklemesi yapıyor

    ve maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan yıldız milli arada açık kapatıyor. Tecrübeli futbolcu milli aranın ardından 90 dakika oynayabilecek duruma gelecek ve maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. da Perotti ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

    Yüzde 100 Diego Perotti

    ve Konya maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli yıldız Diego Perotti milli arada açık kapatıyor. Tecrübeli futbolcu milli aranın ardından 90 dakika oynayabilecek duruma gelecek ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Erol Bulut da Perotti ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

    Başaraılı teknik adam, Perotti'nin hem yüksek top tekniğinden hem de gol-asist özelliklerinden faydalanmak istiyor. Arjantinli sol kanat oyuncusunun idmanlarda çok istekli olması ve insiyatif almak için çaba sarfetmesi teknik patron Erol Bulut'u fazlasıyla mutlu ediyor.

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    Haberler Spor Diego Perotti milli arada kondisyon yüklemesi yapıyor