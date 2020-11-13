Antalya ve Konya maçlarında ikinci yarıda oyuna dahil olan Arjantinli yıldız Diego Perotti milli arada açık kapatıyor. Tecrübeli futbolcu milli aranın ardından 90 dakika oynayabilecek duruma gelecek ve Gençlerbirliği maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Erol Bulut da Perotti ile antrenmanlarda yakından ilgileniyor.

Başaraılı teknik adam, Perotti'nin hem yüksek top tekniğinden hem de gol-asist özelliklerinden faydalanmak istiyor. Arjantinli sol kanat oyuncusunun idmanlarda çok istekli olması ve insiyatif almak için çaba sarfetmesi teknik patron Erol Bulut'u fazlasıyla mutlu ediyor.