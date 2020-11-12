Milliler Hırvatistan’la yenişemedi! Galibiyet hasretimiz 6 maça yükseldi

A Milli Takımımız, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kaldı. 22'de Vida'nın Cenk'e faulü sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Cenk penaltıdan takımımızı 1-0 öne geçirdi. 32'de Mert Çetin'in hatasını iyi değerlendiren Budimir, skoru 1-1'e getirdi.
ASİST CANER GOL DENİZ
40. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, ceza sahasının sol çaprazından yaptığı sert vuruşla Milliler'i yeniden öne geçirmeyi başardı: 2-1
3 DAKİKADA İKİ GOL YEDİK
Hırvatistan, 53'te Brekalo'nun asistinde Pasalic'in golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. 2. golde asisti yapan Brekalo 56'da Hırvatlar'ı 3-2 öne geçirdi.
SAHNE CENGİZ'İN
Milli Takımımız'da 58'de Yusuf'un pasında Cenk topuğuyla topu Cengiz'e bıraktı. Yıldız futbolcu şık bir golle maçın sonucunu belirledi: 3-3. Milli Takım'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
SLOVEN HAKEMDEN BÜYÜK HATA!
Hırvatistan'ın Milli Takımımız karşısında bulduğu ilk golde maçın Sloven hakemi Slavko Vincic büyük bir hataya imza attı. Budimir'in bariz bir şekilde topu koluyla aldığını göremeyen Sloven hakem oyunu devam ettirdi ve devamında Hırvatistan'ın eşitlik sayısı geldi. VAR'ın olmaması sebebiyle gol kararı da değişmedi. Vincic'in hatası geceye damgasını vurdu.
CANER ASİSTLE DÖNDÜ
3 yıllık aranın ardından Milli formayı giyen Caner Erkin, dün ikinci golde asisti yapan isimdi. Caner, ikinci yarıda yerini Ömer'e bıraktı.
CENK 13 AY SONRA GOLLE BULUŞTU
Uzun süreli bir sakatlık döneminden çıkan Cenk Tosun, Hırvatistan karşısında dün 11'de sahaya çıktı. Golcü oyuncu dün takımımızın ilk golünü kaydederek Ay-Yıldızlı forma ile tam 13 ay sonra fileleri sarsmayı başardı.
ATILANLARDA BECERİ VARDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynadığımız hazırlık maçı sonrası savunmada basit hatalar yaptıklarını söyledi. Güneş, "Hazırlık maçı olarak bizim için de Hırvatistan için de iyi birkaç oldu. Oyuncuları görmek istiyorduk. Hata yapanlar olacak. Yediğimiz gollerdeki hatalar var, attığımız gollerde beceriler var" dedi.