Milliler Hırvatistan’la yenişemedi! Galibiyet hasretimiz 6 maça yükseldi

CENK 13 AY SONRA GOLLE BULUŞTU

Uzun süreli bir sakatlık döneminden çıkan Cenk Tosun, Hırvatistan karşısında dün 11'de sahaya çıktı. Golcü oyuncu dün takımımızın ilk golünü kaydederek Ay-Yıldızlı forma ile tam 13 ay sonra fileleri sarsmayı başardı.

ATILANLARDA BECERİ VARDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan ile oynadığımız hazırlık maçı sonrası savunmada basit hatalar yaptıklarını söyledi. Güneş, "Hazırlık maçı olarak bizim için de Hırvatistan için de iyi birkaç oldu. Oyuncuları görmek istiyorduk. Hata yapanlar olacak. Yediğimiz gollerdeki hatalar var, attığımız gollerde beceriler var" dedi.