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    • 11.11.2020 13:51
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    SON DAKİKA: Başkanı e yakalandı

    Son dakika haberine göre Süper Lig'in güçlü temsilcilerinden 'de Başkan 'in (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

    Süper Lig ekibinde şok! Başkan pozitif çıktı

    Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanı corona virüsüne yakalandı. Hafif semptomlar göstermesi üzerine PCR testi yaptıran 65 yaşındaki Başkan Sepil'in test sonucu pozitif çıktı.


    *Göztepe Başkanı Mehmet Sepil

    Şu an herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi. Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği'nin 11 Kasım Çarşamba günü yapacağı toplantıya da evinden telekonferansla katılacağı öğrenildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Spor SON DAKİKA: Göztepe Başkanı Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı