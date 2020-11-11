Şenol Güneş Hırvatistan maçı öncesi açıklamalar yaptı. A Milli Takım Teknik Direktörü, Uluslar Ligi'nde gruptan çıkabilmek için Rusya ve Macaristan maçlarını kazanmaları gerektiğini söyleyerek, "Çağırılan kadrodan Abdülkadir ve Gökhan bizimle olmadı, onun dışında tüm kadro burada. Kendi oyuncularımız güçlerini görmesini ve belirli bir seviyeye ulaşmalarını istiyoruz. Her maç önemli. Buraya çağırdığımız oyuncuların bizce farkı yok. Çekirdek kadro oluşturmaya çalışıyoruz ama bunları geçebilecek oyuncular iyi işler yapmalı. Milli Takım'ın kapısı herkese açık. Hırvatistan maçı çok önemli. Önünüze çıkan duvarı aşmalıyız" dedi.

İYİ FUTBOLLA KAZANMAK İSTİYORUZ

Milli futbolcu Nazım Sangare Hırvatistan önünde iyi bir futbolla kazanmak istediklerini belirterek, "Her zamanki gibi sahaya başarmak için çıkıyoruz. Yüzde yüzümüzü verirsek kazanacağız" dedi.

ATATÜRK İÇİN ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

A Milli Futbol Takımı, Atatürk için anma töreni düzenledi. Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu. Tören, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla bitti.

GALİP GELMEYİ ÇOK İSTİYORUZ

Milli futbolcumuz Ozan Tufan, Hırvatistan önünde kazanmayı çok istediklerini söyleyerek, "Önemli bir sınav olacak" dedi.

A MİLLİ TAKIM HIRVATİSTAN'LA KARŞILAŞIYOR

Türkiye, özel maçta bugün saat 20.45'te evinde Hırvatistan ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki maçı Slovenyalı hakem Slavko Vincic yönetecek. Yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Türkiye Hırvatistan ile 10. kez karşılaşacak. Takımımız 9 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.