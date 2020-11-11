Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Erdoğan'ın ayrılığı ile yapılan açıklamada deneyimli çalıştırıcıya teşekkür edilirken, Sarı-Kırmızılılar'ın bir numaralı coach adayının Orhun Ene olduğu öğrenildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE NOBRE GÖNDERİLDİ

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı. Gençlerbirliği, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Başkent ekibi ligde 5 puanla puan cetvelinde 19. sırada yer alıyor.

132 ŞUT 12 GOL!

Fenerbahçe geride kalan 8 lig maçında rakip kaleye 132 şut çekti. Bu şutların 44'ünde isabet sağlanırken gol sayısı 12'de kaldı. Gollerin 3'ü de penaltıdan geldi. Bulut, maç başına 1.5 gol ortalamasını yeterli bulmuyor.

ATA İÇİN SAYGI ZİNCİRİ

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki vefatının 82. yıl dönümünde Ülker Stadı'nda saygı zinciri oluşturuldu. Saygı zincirine Başkan Koç, yöneticiler, çalışanlar ve sporcular katıldılar.

ORTA SAHAYA DUVAR ÖRÜYOR

Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamosu Luiz Gustavo, takımını sırtlayan isimlerin başında geliyor. Orta alanda 15 top çalma ve 17 top kesme ile oynayan Brezilyalı futbolcu, pas ortalaması olarak ise yüzde 91.4'lük isabet oranı ile takımı adına büyük bir fark yarattı.

F.BAHÇE BUGÜN START ALIYOR

Milli ara için verilen 3 günlük izni tamamlayan F.Bahçe, G.Birliği maçının hazırlıklarına bugün başlayacak. Milli futbolcular idmanda yer almayacak.