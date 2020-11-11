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    • Spor
    • 11.11.2020 Gazete
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    ’nin hocası milli arada ev ödevine çalışıyor

    ’in 8. haftasında ’de spor’dan beklenmedik bir yenilgi alan ’de teknik patron , teknik anlamda sıkıntı bulduğu konulara milli arada parmak basmaya ve çözüm bulmaya kararlı görünüyor. Erol Bulut, milli arada takıma 5 önemli müdahalede bulunacak.

    Bulut'tan 5'li çözüm planı

    Süper Lig'in 8. haftasında Kadıköy'de Konyaspor'dan beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut, teknik anlamda sıkıntı bulduğu konulara milli arada parmak basmaya ve çözüm bulmaya kararlı görünüyor. Erol Bulut, milli arada takıma 5 önemli müdahalede bulunacak.

    BULUT'UN TERCİHİ OLGUN HÜCUM
    Duran toplarda etkili ama set hücumlarında da ortalar çok fazla yapılıyor. Ortalar isabetli olmayınca da dönen toplar takım için sıkıntı oluyor. Bunun yerine olgun hücumlar yapılacak, ayağa çabuk paslarla rakip savunmanın dengesi bozulmaya çalışılacak.

    PEROTTİ İLK 11'E MONTE EDİLİYOR
    Kanatlarda Thiam ile Valencia'dan henüz yeterince verim alınamadı. Sol kanada asist özelliği fazla olan Diego Perotti monte edilecek. Arjantinli yıldız, hem yüksek top tekniği hem de asist özellikleriyle F.Bahçe'nin hücum gücünü arttırması bekleniyor.

    SERDAR'IN YERİNE YENİDEN LEMOS
    Fenerbahçe, Serdar Aziz'in oynadığı her maçta kalesinde gol gördü. Serdar zaman zaman başarılı olsa da Bulut, G.Birliği maçıyla birlikte stoperde Tisserand'ın yanına Lemos'u monte edecek. Lemos en son Trabzon maçında forma giymişti.

    ÖN ALANDA PRES YAPILACAK
    Konya maçının ardından konuk ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, "Fenerbahçe'nin ön alanda pres yapmayacağını biliyorduk" dedi. Bulut, baskıyı arttırmak için ön alanda pres isteyecek.

    ŞUT ATMAKTAN ÇEKİNMEK YOK
    Fenerbahçe'de bazı maçlarda şut sayısı az olabiliyor. Şut özelliğine sahip olan Ozan, Gustavo, Sosa, Pelkas ve Caner gibi oyunculara şut konusunda daha cesur olmaları tavsiye edilecek.
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    Haberler Spor Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut milli arada ev ödevine çalışıyor