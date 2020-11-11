BULUT'UN TERCİHİ OLGUN HÜCUM

Duran toplarda etkili ama set hücumlarında da ortalar çok fazla yapılıyor. Ortalar isabetli olmayınca da dönen toplar takım için sıkıntı oluyor. Bunun yerine olgun hücumlar yapılacak, ayağa çabuk paslarla rakip savunmanın dengesi bozulmaya çalışılacak.