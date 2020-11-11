Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    yönetimi Sırp starın menajerinden istekte bulundu! ’e kulüp bul

    Yönetimi’nin, ’in ipini çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Bu sezon 5 resmi maçta 185 dakika süre alırken son 3 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen Yalçın tarafından tercih edilmeyen Sırp yıldızla yollar devre arası ayrılabilir.

    Ljajic’e kulüp bul

    Beşiktaş Yönetimi'nin, Adem Ljajic'in ipini çekmeye hazırlandığı iddia edildi. Bu sezon 5 resmi maçta 185 dakika süre alırken son 3 karşılaşmada ise kadroda olmasına rağmen teknik direktör Yalçın tarafından tercih edilmeyen Sırp yıldızla yollar devre arası ayrılabilir.

    SERGEN YALÇIN DA İSTEMİYOR
    Alkol sorunu olduğu öne sürülen Ljajic'in Yalçın tarafından da istenmemesinin ardından yönetimin Sırp starın menajerini çağırarak, "Ljajic'e kulüp bul" dediği ortaya çıktı.

    YILDA 2.2 MİLYON EURO ALIYOR
    Beşiktaş'ın 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı star oyuncu yılda 2.2 milyon Euro alırken aynı zamanda takımın en çok kazanan isimlerinden biri durumunda.

    İTALYAN KULÜPLERİ İSTEMİŞTİ


    Performansından memnun olunmayan yıldız oyuncuyu daha önce İtalyan kulüpleri istemiş ancak Beşiktaş Yönetimi rakamları yetersiz bulup bu oyuncunun gitmesine izin vermemişti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş yönetimi Sırp starın menajerinden istekte bulundu! Adem Ljajic’e kulüp bul