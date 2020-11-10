BU LİGİN EN İYİ TAKIMI GALATASARAY

Fatih Terim'in, "İşte benim takımım bu!.. Böyle oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Daha önce de söyledim, bu ligin en iyi takımıyız. Biz bitti demeden de hiçbir şey bitmez" ifadesini kullandığı öğrenildi.