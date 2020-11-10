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    • Spor
    • 10.11.2020 Gazete
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    Zorlu Sivas deplasmanında kazanan yeniden havaya girdi

    Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren 'da yüzler gülüyor. Özellikle 60 dakika sergilenen oyunu çok beğenen teknik direktör 'in soyunma odasında futbolcularını kutladığı ve motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

    Biz bitti demeden bitmez

    Sivas deplasmanında kazanarak 3'te 3 yapan ve zirveyle arasındaki farkı 1 puana indiren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Özellikle 60 dakika sergilenen oyunu çok beğenen teknik direktör Fatih Terim'in soyunma odasında futbolcularını kutladığı ve motivasyon konuşması yaptığı ortaya çıktı.

    BU LİGİN EN İYİ TAKIMI GALATASARAY
    Fatih Terim'in, "İşte benim takımım bu!.. Böyle oynadığımız sürece önümüzde kimse duramaz. Daha önce de söyledim, bu ligin en iyi takımıyız. Biz bitti demeden de hiçbir şey bitmez" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    TERİM 3 YILDIZI ÖZEL OLARAK KUTLADI
    Başarılı hocanın yeniden 11'e aldığı Feghouli, forvette şansı verdiği Babel ve maçın yıldızı Belhanda'yı da özel olarak tebrik ettiği belirlendi. Terim'in hatalı bir gol yiyen Okan'a da moral verdiği ifade edildi.

    GALATASARAY 1 MAÇ KAZANDI 13 PUAN TOPLADI!


    Cimbom, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği, Trabzonspor ile lider Alanya'nın berabere kaldığı haftada kazanmayı başardı.
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    Haberler Spor Zorlu Sivas deplasmanında kazanan Galatasaray yeniden havaya girdi