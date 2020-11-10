Trabzonspor'da uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Bugün akşam saatlerinde Trabzon'da olması beklenen tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'ya yarın imza töreni yapılacak.
BİR GÜN ÖNCEDEN GÖNDERDİ
Fırtına'nın yeni hocası Avcı, teknik ekibini 1 gün önceden antrenman programını şekillendirmeleri ve antrenman sahalarında incelemelerde bulunmaları için Trabzon'a gönderdi.
EGEMEN KORKMAZ DA EKİBİNDE
Avcı'nın ekibinde Orhan Ak, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Ekrem Özerk Tufan, Yaşar Çevikel ve Caner Erol var. Egemen Trabzonspor'da da forma giymişti.
ORHAN AK'A TEPKİLER SÜRÜYOR
Trabzonspor taraftarlarının Orhan Ak ismine ise tepkileri artarak devam ediyor. Orhan Ak, Abdullah Avcı Beşiktaş ile anlaştığında Siyah-Beyazlı taraftarlardan tepki görmüştü.
8 OYUNCUDAN YOKSUN OLARAK ÇALIŞACAK!
Abdullah Avcı, Uğurcan, Ekuban, Hosseini, Serkan, Hüseyin, Ahmet, ve Yusuf milli takımlarda olduğu için bu isimlerle fazla zaman geçiremeyecek. Ayrıca Abdulkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle ilk etapta Avcı ile çalışamayacak