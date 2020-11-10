8 OYUNCUDAN YOKSUN OLARAK ÇALIŞACAK!



Abdullah Avcı, Uğurcan, Ekuban, Hosseini, Serkan, Hüseyin, Ahmet, ve Yusuf milli takımlarda olduğu için bu isimlerle fazla zaman geçiremeyecek. Ayrıca Abdulkadir Ömür de sakatlığı nedeniyle ilk etapta Avcı ile çalışamayacak