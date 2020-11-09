İstanbul Maratonu, dün tarihinde ilk kez Avrupa'dan Asya'ya koşularak gerçekleştirildi. N Kolay 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlarda Kenyalı sporcu Diana Chemtai Kipyogei kazandı. Maratonun istikameti, ilk kez Avrupa'dan Asya yönüne doğru oldu. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı koşunun startı, kademeli olarak verildi. Temizlik ve hijyene dikkat edilen startta sporcular sosyal mesafeye uyarak sıralandı. Birbiri arasında yaklaşık 1,5 metre mesafe bırakan sporcular, dörderli sıralar halinde beşer saniye aralıklarla yarışa başladı. Böylece alanda, start anında ve parkurda yığılmaların önüne geçildi.