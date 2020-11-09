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    • Spor
    • 09.11.2020 Gazete
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    Erol Bulut’un kötü performansa tahammülü yok

    ’un 2-0 kaybedilen maçı sonrasında yaptığı açıklamalar milli aradan sonra kadroda operasyon sinyali olarak algılandı. Başarılı teknik adam açıklamasıyla form ve performans düşüklüğüne fazla tahammülü olmadığı gösterdi.

    Bulut neşteri vuruyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un 2-0 kaybedilen Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalar milli aradan sonra kadroda operasyon sinyali olarak algılandı. Başarılı teknik adam açıklamasıyla form ve performans düşüklüğüne fazla tahammülü olmadığı gösterdi.

    EROL BULUT ÇOK AÇIK KONUŞTU
    Erol Bulut, maç sonrası "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra durumu göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.

    SAMATTA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
    Teknik patron Bulut'un 11'de şans verdiği Samatta, Valencia, Thiam ve Serdar Aziz'in pearformansını yeterli bulmadığı, yedek bekleyen Mert Hakan'dan çıkış beklediği ifade edildi.

    MERT HAKAN'A MESAJ VAR!


    Sosa'nın yokluğunda Mert Hakan'a görev verilmemesi de bu oyuncuya verilen bir mesaj olduğu da belirtiliyor.
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    Haberler Spor Erol Bulut’un kötü performansa tahammülü yok