Erol Bulut’un kötü performansa tahammülü yok

EROL BULUT ÇOK AÇIK KONUŞTU

Erol Bulut, maç sonrası "Birkaç arkadaşımızın sadece bu maçla ilgili değil son 2-3 hafta ile ilgili performans düşüklüğü var. Milli aradan sonra durumu göreceğiz" açıklamasını yapmıştı.