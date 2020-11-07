Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan maçı yöneten Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları çok tartışıldı. İlk olarak 13. dakikada Maxim, Rosier'la girdiği ikili mücadelede penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi. Gaziantep'in 45'te attığı ilk golde önce ofsayt kararı çıktı. Ardından VAR uyarısıyla gol geçerli sayıldı. 55. dakikada ise Beşiktaş kalecisi Ersin, Muhammet Demir'e faulü sonrası direkt kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı oyuncular bu kırmızı kart sonrası uzun süre itirazda bulundu.
Rosier'in Maxim'e müdahalesi sonrası G.Antep penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi.
G.Antep'in Mirallas'la bulduğu golde önce ofsayt bayrağı kalktı. VAR uyarısıyla gol geçerli sayıldı.
Ersin Muhammet'e müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
BAŞAKŞEHİR VE FENER'E YOK
Gaziantep maçında kırmızı kart gören Beşiktaş kalecisi Ersin, takımının Başakşehir ve F.Bahçe ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
GOL SEVİNCİ ELİF BEBEK İÇİN
Gaziantep FK'lı futbolcular ilk yarının son dakikalarında Mirallas'ın attığı gol sonrası İzmir depreminde kurtulan Elif bebeğin parmak tutuş hareketini yaparak kutladı. Futbolcuların bu davranışı takdir topladı.
MAÇ SONUNDA YIKILDILAR
Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Beşiktaş'ta futbolcuların maç sonu yüzünden düşen bin parçaydı. Siyah-Beyazlı futbolcular suratları asık şekilde soyunma odasının yolunu tuttular.
Rosier'in Maxim'e müdahalesi sonrası G.Antep penaltı bekledi. Hakem 'devam' dedi.
G.Antep'in Mirallas'la bulduğu golde önce ofsayt bayrağı kalktı. VAR uyarısıyla gol geçerli sayıldı.
Ersin Muhammet'e müdahalesi sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
BAŞAKŞEHİR VE FENER'E YOK
Gaziantep maçında kırmızı kart gören Beşiktaş kalecisi Ersin, takımının Başakşehir ve F.Bahçe ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
GOL SEVİNCİ ELİF BEBEK İÇİN
Gaziantep FK'lı futbolcular ilk yarının son dakikalarında Mirallas'ın attığı gol sonrası İzmir depreminde kurtulan Elif bebeğin parmak tutuş hareketini yaparak kutladı. Futbolcuların bu davranışı takdir topladı.
MAÇ SONUNDA YIKILDILAR
Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Beşiktaş'ta futbolcuların maç sonu yüzünden düşen bin parçaydı. Siyah-Beyazlı futbolcular suratları asık şekilde soyunma odasının yolunu tuttular.