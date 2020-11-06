KENDİ EKİBİNİ OLUŞTURACAK

Trabzonspor Abdullah Avcı ile 3. görüşmenin sonunda el sıkıştı. Anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık olacağı öğrenildi. Avcı'nın ekibini kendi oluşturacağı da bildirildi.