Ligde üst üste kötü sonuçlar alan ve sonrasında İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor sonunda yeni hocasına kavuştu. Bordo- Mavililer, son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile büyük oranda anlaştı.
KENDİ EKİBİNİ OLUŞTURACAK
Trabzonspor Abdullah Avcı ile 3. görüşmenin sonunda el sıkıştı. Anlaşmanın 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık olacağı öğrenildi. Avcı'nın ekibini kendi oluşturacağı da bildirildi.
MAÇ SONRASI AÇIKLANACAK
57 yaşındaki teknik adamla yapılan son görüşmede Alanyaspor maçı öncesi takımın motivasyonunu dağılmaması için son noktanın maçın ardından konulması kararlaştırıldı.
DETAYLAR İMZAYA DÖKÜLECEK
Bordo-Mavili takımın yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç sonrası tarafların son kez bir araya gelerek bugüne kadar anlaşılan detayları imzaya dökmesi bekleniyor.
YILLIK 7 MİLYON LİRA
Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'nın Bordo-Mavili takımdan yıllık 7 milyon Lira alması bekleniyor. Detaylar KAP açıklamasıyla belli olacak.