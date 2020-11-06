88. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-0.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİYDİ

Maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Kazanmak hem bizim hem de Türkiye için önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün stopersiz oynadık. Elimde olun buydu. Sıkışık fikstür bizi zorluyor" diye konuştu.