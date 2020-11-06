UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yenerek ilk puanlarını aldı. 4. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı dışından uzak mesafeden vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.
11. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Caner Osmanpaşa, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek, skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. 87. dakikada Yasin Öztekin'in pasında Kayode'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
88. dakikada Hakan Arslan'ın ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Kayode, altıpastan topu kalecinin üzerinden aşırarak filelere gönderdi: 2-0.
TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİYDİ
Maçın ardından konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay "Kazanmak hem bizim hem de Türkiye için önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bugün stopersiz oynadık. Elimde olun buydu. Sıkışık fikstür bizi zorluyor" diye konuştu.