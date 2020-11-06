Son nefeste Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Playtika takımını 91-89 mağlup etti. Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ilk yarısını Maccabi Playtika Tel Aviv 50-49 önde tamamladı. 2. yarıya 6-0'lık seri ile başlayan İsrail ekibi son periyoda 72-67 önde girdi. Son dakikaya 87-87 berabere girildi. Pleiss'in basketiyle öne geçen Anadolu Efes, son hücumda rakibinin sayı bulmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 91-89 kazandı. Beaubois 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.