Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçı öncesi takımını motive etti. Futbolcularıyla bir toplantı yapan Yalçın, "Denizli ve Yeni Malatyaspor maçlarını kazanarak üzerimizdeki ölü toprağını attık. Sizden Gaziantep'te de 3 puan bekliyorum" ifadesini kullandı.
MORAL KAZANMAMIZ GEREKİR
Seriyi üçe çıkarmaları gerektiğini oyuncularına aktaran Yalçın, "Gaziantep'i yenersek Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacağımız seri öncesi moral kazanırız" diye konuştu.
GAZİANTEP TEHLİKELİ TAKIM
Gaziantep'in hafife alınmayacak iyi bir takım olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Bize karşı bilendiklerini biliyorum. Onlara kendi oyun sistemimizi kabul ettirirsek kazanırız" dedi.
BİR FİNAL HAVASINDA
Bundan sonra ligde oynayacakları her maçın bir final havasında geçeceğini vurgulayan Yalçın, "Her rakibe en iyi şekilde motive olmamız gerekir" diye konuştu.
SOUZA'LI KARTAL G.ANTEP ÖNÜNDE
Beşiktaş bugün saat 20.00'de Gaziantep'in konuğu olacak. Kartal'ın Denizlispor'a konuk olduğu maçta direkt kırmızı kart görerek PFDK'dan 2 maçlık ceza alan Brezilyalı oyuncunun cezası 1 maça düşürüldü. Josef de Souza, bugün oynayabilecek. Kartal'da Gökhan Töre ve N'Koudou ise forma giyemeyecek.