FT Antalyaspor 1 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada, "Sağlık kurulumuz tarafından virüs semptomu belirlenen 1 futbolcumuza yapılan Covid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcumuzun takip ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

RED BULL SOLO Q'DA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR

Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren '1v1' League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da Türkiye Finali yarın oynanacak. Nefes kesecek final heyecanı, saat 17.00'da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO'NUN KONUĞU RUS KHİMKİ

THY Euroleague 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bugün Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.