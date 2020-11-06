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    • Spor
    • 06.11.2020 Gazete
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    FT ’da coronavirüs şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    FT 1 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada, “Sağlık kurulumuz tarafından virüs semptomu belirlenen 1 futbolcumuza yapılan Covid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcumuzun takip ve tedavi sürecine başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

    FT Antalyaspor’da coronavirüs şoku!

    FT 1 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada, "Sağlık kurulumuz tarafından virüs semptomu belirlenen 1 futbolcumuza yapılan Covid-19 testinden pozitif sonuç alınmıştır. Futbolcumuzun takip ve tedavi sürecine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

    SOLO Q'DA ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR
    Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren '1v1' League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da Türkiye Finali yarın oynanacak. Nefes kesecek final heyecanı, saat 17.00'da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak.

    BEKO'NUN KONUĞU RUS KHİMKİ
    THY Euroleague 7. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bugün 'nın Khimki takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

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    Haberler Spor FT Antalyaspor’da coronavirüs şoku! (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)