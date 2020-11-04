Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı devam etti. Günün açılış mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Çotanaklar'a turu getiren golleri 13. dakikada Marko Milinkovic ve 16. dakikada Muhammet Himmet Ertürk kaydetti.
GOL | Giresunspor 1-0 Tekirdağspor
GOL | Giresunspor 2-0 Tekirdağspor
KUPADA BUGÜNÜN PROGRAMI
Kupada üçüncü tur mücadelesi yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:
13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)
13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)
13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
13.00 Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)
13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)
13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)
18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)