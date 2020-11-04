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    • 04.11.2020 13:02
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    • 04.11.2020 15:01
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    maç sonucu: Giresunspor 2-0 Tekirdağspor

    3. Tur maçında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Tekirdağspor'u Milinkovic ve Muhammet'in golleriyle 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmanın gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

    Giresun turu ilk yarıda kaptı!

    'nda 3. Tur heyecanı devam etti. Günün açılış mücadelesinde Giresunspor ile Tekirdağspor karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

    Çotanaklar'a turu getiren golleri 13. dakikada Marko Milinkovic ve 16. dakikada Muhammet Himmet Ertürk kaydetti.

    GOL | Giresunspor 1-0 Tekirdağspor

    GOL | Giresunspor 2-0 Tekirdağspor

    KUPADA BUGÜNÜN PROGRAMI

    Kupada üçüncü tur mücadelesi yapılacak 14 karşılaşmayla devam edecek, program şöyle:

    13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Belediye Derincespor (Bandırma 17 Eylül)

    13.00 Ankara Keçiörengücü-Büyükçekmece Tepecikspor (Aktepe)

    13.00 Menemenspor-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

    13.00 Manisa Futbol Kulübü-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)

    13.00 Ümraniyespor-Kırklarelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

    13.00 Ankaraspor-Pazarspor (Osmanlı)

    13.00 Beypiliç Boluspor-Hacettepe (Bolu Atatürk)

    13.00 Giresunspor-Tekirdağspor (Giresun Atatürk)

    13.00 Hekimoğlu Trabzon-52 Orduspor (Ortahisar Yavuz Selim)

    15.30 Altınordu-Fethiyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

    15.30 Adana Demirspor-Alanya Kestelspor (5 Ocak Fatih Terim)

    15.30 Fatih Karagümrük-Nevşehir Belediyespor (Vefa)

    18.00 Hes Kablo Kayserispor-Yomraspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    20.30 Bursaspor-Karşıyaka (Bursa Büyükşehir Belediye)

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    Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası maç sonucu: Giresunspor 2-0 Tekirdağspor