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    • 04.11.2020 12:55
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    'de harekatı! Bonservis bedeli belli oldu

    TFF 1.Lig'de Bursa formasıyla çıktığı 8 maçta 7 gol atarak yıldızlaşan , Süper Lig devlerinin radarına girdi. Ocak ayı transfer döneminde Akman'ı renklerine bağlamak isteyen , genç golcü için nabız yoklarken; 'un 2 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenildi.

    F.Bahçe'de Ali Akman harekatı! Bonservis bedeli...

    Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ali Akman için harekete geçti. TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla 8 haftada 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.

    BEKLENTİ 2 MİLYON EURO
    Yeni Asır'ın haberine göre, yönetimin uzun süredir genç yıldız adayını izlettirdiği ve devre arasında Akman'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Bursaspor ise genç yıldız için 2 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

    Kulübüyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ali Akman için elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında transfere nokta koymayı amaçlıyor.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Ali Akman harekatı! Bonservis bedeli belli oldu