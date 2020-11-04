BEKLENTİ 2 MİLYON EURO

Yeni Asır'ın haberine göre, yönetimin uzun süredir genç yıldız adayını izlettirdiği ve devre arasında Akman'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Bursaspor ise genç yıldız için 2 milyon euro bonservis bedeli istiyor.



Kulübüyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ali Akman için elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında transfere nokta koymayı amaçlıyor.