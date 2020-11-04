DURAN TOPLARDA DURMUYOR

Fenerbahçe ligin ilk 7 haftasında duran top performansı ile de dikkat çekiyor. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar korner ve serbest vuruşlardan 5 gol bulmayı başardı. Galatasaray ise bu sezon 41 kez köşe vuruşu kullanırken, rakip ağları havalandıramadı.

BEKLENTİDE ZİRVEDE!

Antalyaspor deplasmanında gol pozisyonu rekoru kıran Fenerbahçe'nin performansı rakamlara da yansıdı. Sarı- Lacivertliler ligin ilk 7 haftasında maç başına 2.65 gol beklentisi yaratırken bu alanda ligin en iyisi olmayı başardı. Fener'i 2.39 ile Alanyaspor takip ederken, Galatasaray maç başına sadece 1.71 gol beklentisi oluşturdu. Cimbom'un gol ortalaması da 1.29'da kaldı.