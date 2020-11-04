Başakşehir ilk peşinde

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir bu akşam çok zorlu bir sınava çıkacak. Turuncu-Lacivertliler 3. maçında Manchester United ile Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

Saat 20.55'te başlayacak ve beIN SPORTS'tan yayınlanacak maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Grubundaki ilk sınavında Leipzig'e deplasmanda 2-0 yenilen Başakşehir ardından da evinde PSG'ye aynı skorla boyun eğmişti. Temsilcimizde Caiçara ve Crivelli forma giyemeyecek. Okan Buruk'un hedefi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü ve ilk galibiyetini hedefliyor.