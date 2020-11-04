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    • Spor
    • 04.11.2020 Gazete
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    ilk peşinde

    Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Turuncu-Lacivertliler bu akşam İngiliz devi ’ı Stadı’nda konuk ediyor. güçlü rakibini mağlup ederek bu büyük organizasyonda ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

    Başakşehir ilk peşinde

    Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir bu akşam çok zorlu bir sınava çıkacak. Turuncu-Lacivertliler 3. maçında Manchester United ile Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

    Saat 20.55'te başlayacak ve beIN SPORTS'tan yayınlanacak maçı İtalyan hakem Davide Massa yönetecek. Grubundaki ilk sınavında Leipzig'e deplasmanda 2-0 yenilen Başakşehir ardından da evinde PSG'ye aynı skorla boyun eğmişti. Temsilcimizde Caiçara ve Crivelli forma giyemeyecek. Okan Buruk'un hedefi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü ve ilk galibiyetini hedefliyor.

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    Haberler Spor Başakşehir ilk peşinde