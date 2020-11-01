Cimbom, Ankaragücü engelini tek golle geçti. Aslan evinde konuk ettiği rakibini 1-0 yenerek arka arkaya 2. kez kazandı. 21. dakikada Boingi'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti. 36'da Lobjanidze'nin şutunda Okan başarılıydı.
BABEL İMDADA YETİŞTİ
İlk devrenin 45+2'de Saracchi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu altı pastan Babel golle sonuçlandırmayı başardı. Hollandalı'nın golüyle Cimbom devreyi 1-0 önde kapattı.
BOLİNGİ ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
İkinci yarının 52. dakikasında Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada top Friedricht'te kaldı. 57'de Okan'ın hatalı pasında topla buluşan Bolingi'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.
ATAKAN TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maçın 71. dakikasında Emre Kılınç'ın pasında Babel'in içeri çevirdiği top kaleci Friedricht'te kaldı. 83'te Feghouli'nin vuruşunu Atakan çizgiden çıkardı. G.Saray maçtan 1-0 galip ayrıldı.
SARACCHI İLK ASİSTİNİ YAPTI
Galatasaray'da 45. dakikada Babel'e golü attıran isim olan Marcelo Saracchi, bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. Arjantinli futbolcu oyunda kaldığı süre içinde Cimbom'un en sahadaki en etkili futbolcularından biriydi.
FEGHOULİ KULÜBEDE BAŞLADI
Son haftalarda 11'deki yerini kaybeden Feghouli aynı akıbete dün gece de uğradı. Cezayirli oyuncu 76. dakikada Ömer'in yerine oyuna dahil oldu.
88. DAKİKAYA KADAR TEK ŞUT
Galatasaray dün Ankaragücü'nü 1-0 yense de hücumda oldukça kısır bir oyun ortaya koydu. Sarı- Kırmızılılar 45+2'de Babel ile golü bulurken, Hollandalı yıldızın goldeki şutu Aslan'ın 88. dakikaya kadar attığı isabetli tek şut olarak kayıtlara geçti. Aslan 88. dakikada ve duraklamalarda gelen şutlarla maçı 3 isabetli şutla bitirdi.
BABEL İMDADA YETİŞTİ
İlk devrenin 45+2'de Saracchi'nin son çizgiden içeri çevirdiği topu altı pastan Babel golle sonuçlandırmayı başardı. Hollandalı'nın golüyle Cimbom devreyi 1-0 önde kapattı.
BOLİNGİ ÖNEMLİ FIRSATI TEPTİ
İkinci yarının 52. dakikasında Saracchi'nin sol kanattan yaptığı ortada top Friedricht'te kaldı. 57'de Okan'ın hatalı pasında topla buluşan Bolingi'nin vuruşunda top yandan dışarı gitti.
ATAKAN TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maçın 71. dakikasında Emre Kılınç'ın pasında Babel'in içeri çevirdiği top kaleci Friedricht'te kaldı. 83'te Feghouli'nin vuruşunu Atakan çizgiden çıkardı. G.Saray maçtan 1-0 galip ayrıldı.
SARACCHI İLK ASİSTİNİ YAPTI
Galatasaray'da 45. dakikada Babel'e golü attıran isim olan Marcelo Saracchi, bu sezonki ilk asistini yapmış oldu. Arjantinli futbolcu oyunda kaldığı süre içinde Cimbom'un en sahadaki en etkili futbolcularından biriydi.
FEGHOULİ KULÜBEDE BAŞLADI
Son haftalarda 11'deki yerini kaybeden Feghouli aynı akıbete dün gece de uğradı. Cezayirli oyuncu 76. dakikada Ömer'in yerine oyuna dahil oldu.
88. DAKİKAYA KADAR TEK ŞUT
Galatasaray dün Ankaragücü'nü 1-0 yense de hücumda oldukça kısır bir oyun ortaya koydu. Sarı- Kırmızılılar 45+2'de Babel ile golü bulurken, Hollandalı yıldızın goldeki şutu Aslan'ın 88. dakikaya kadar attığı isabetli tek şut olarak kayıtlara geçti. Aslan 88. dakikada ve duraklamalarda gelen şutlarla maçı 3 isabetli şutla bitirdi.