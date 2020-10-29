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    • Spor
    • 29.10.2020 Gazete
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    Kasım’da oynayacağı maçları firesiz geçmeyi planlıyor

    Beşiktaş Teknik Direktörü Kasım ayına odaklandı. Başarılı hoca 5 maçta kaybedilen puanları telafi etmek için gözünü gelecek ay oynanacak 4 maça çevirdi. Sırasıyla Yeni , (D), ve (D) ile karşılaşacak olan ’da hesapları 12 puan üzerine kuran Sergen Yalçın özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.

    Hedef 4 maçta 12 puan

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kasım ayına odaklandı. Başarılı hoca 5 maçta kaybedilen puanları telafi etmek için gözünü gelecek ay oynanacak 4 maça çevirdi.

    Sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep (D), Başakşehir ve Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak olan Kartal'da hesapları 12 puan üzerine kuran Sergen Yalçın özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.

    Denizlispor maçında özellikle 3-0'a kadar oynanan futboldan umutlanan Yalçın savunma hatalarını da asgariye indirmeyi planlıyor.

    BEŞİKTAŞ'TAN YALÇIN PAYLAŞIMI
    Beşiktaş Kulübü, twitter hesabından Sergen Yalçın'a destek mesajı attı. "Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz" denildi.

    MENSAH SEVİNCİ


    Kartal'a Mensah'a kavuştu. Covid-19 testi negatife dönen Ganalı star takımla birlikte çalıştı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. N'Koudou, Atakan ve Hasic sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı.
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    Haberler Spor Sergen Yalçın Kasım’da oynayacağı maçları firesiz geçmeyi planlıyor