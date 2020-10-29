Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Kasım ayına odaklandı. Başarılı hoca 5 maçta kaybedilen puanları telafi etmek için gözünü gelecek ay oynanacak 4 maça çevirdi.
Sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep (D), Başakşehir ve Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak olan Kartal'da hesapları 12 puan üzerine kuran Sergen Yalçın özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.
Denizlispor maçında özellikle 3-0'a kadar oynanan futboldan umutlanan Yalçın savunma hatalarını da asgariye indirmeyi planlıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN YALÇIN PAYLAŞIMI
Beşiktaş Kulübü, twitter hesabından Sergen Yalçın'a destek mesajı attı. "Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz" denildi.
MENSAH SEVİNCİ
Kartal'a Mensah'a kavuştu. Covid-19 testi negatife dönen Ganalı star takımla birlikte çalıştı. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçti. N'Koudou, Atakan ve Hasic sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı.