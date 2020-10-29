Sırasıyla Yeni Malatya, Gaziantep (D), Başakşehir ve Fenerbahçe (D) ile karşılaşacak olan Kartal'da hesapları 12 puan üzerine kuran Sergen Yalçın özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının kazanılması durumunda şampiyonluk havasına gireceklerine inanıyor.