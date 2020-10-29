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    • Spor
    • 29.10.2020 Gazete
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    Medipol üstün oynadığı maçta 'ye boyun eğdi

    'ndeki temsilcimiz , Fransız devi 'yi ağırladı. İlk 45 dakikasında PSG ile başa baş bir mücadele ortaya koyan Başakşehir, ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. PSG'nin golleri Moise Bioty Kean'den geldi.

    Yazık oldu

    Başakşehir, PSG'yi salladı ama yıkamadı.. Şampiyonlar Ligi'deki tek temsilcimiz olan Turuncu- Lacivertliler H Grubu'ndaki ikinci maçında PSG'ye sahasında 2-0 kaybetti.. Temsilcimizde 16'da Visca'nın şutu auta giti, 26'da Rafael'in sert şutunu kaleci Navas güçlükle çıkardı.

    NAVAS YİNE GOLE İZİN VERMEDİ
    Başakşehir 56'da yine Visca ile gol aradı, Boşnak yıldızın şutunu Navas blokladı. 64'te Mbappe'nin kullandığı kornerde PSG, Kean'in kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti.

    KEAN'İ DURDURAMADIK
    70'te Deniz'in şutunda Navas yine kalesinde devleşti. 79'da ilk golün sahibi Kean, Mbappe'nin dokunduğu topu arka direkte tamamlayarak takmının ve kendisinin ikinci golünü attı.

    BASKIMIZ SONUÇ GETİRMEDİ
    Temsilcimiz son bölümde Visca ve İrfan'la pozisyonlar bulsa da baskı sonuç gelmedi ve maç 2-0 bitti.

    NEYMAR SAKATLANARAK SAHAYI TERK ETTİ
    PSG'nin yıldız ismi Neymar, Başakşehir maçının 26. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan alındı. Neymar'ın yerine Sarabia oyuna dahil oldu.

    OYNADIĞIMIZ FUTBOL GURUR VERİCİ


    Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG karşısında iyi bir oyun oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi. Buruk, "Maçı izleyen herkesin belki de 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir vardı sahada. Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum" ifadelerini kullandı.
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