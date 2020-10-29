OYNADIĞIMIZ FUTBOL GURUR VERİCİ



Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG karşısında iyi bir oyun oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi. Buruk, "Maçı izleyen herkesin belki de 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir vardı sahada. Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum" ifadelerini kullandı.