Başakşehir, PSG'yi salladı ama yıkamadı.. Şampiyonlar Ligi'deki tek temsilcimiz olan Turuncu- Lacivertliler H Grubu'ndaki ikinci maçında PSG'ye sahasında 2-0 kaybetti.. Temsilcimizde 16'da Visca'nın şutu auta giti, 26'da Rafael'in sert şutunu kaleci Navas güçlükle çıkardı.
NAVAS YİNE GOLE İZİN VERMEDİ
Başakşehir 56'da yine Visca ile gol aradı, Boşnak yıldızın şutunu Navas blokladı. 64'te Mbappe'nin kullandığı kornerde PSG, Kean'in kafa golüyle maçta 1-0 öne geçti.
KEAN'İ DURDURAMADIK
70'te Deniz'in şutunda Navas yine kalesinde devleşti. 79'da ilk golün sahibi Kean, Mbappe'nin dokunduğu topu arka direkte tamamlayarak takmının ve kendisinin ikinci golünü attı.
BASKIMIZ SONUÇ GETİRMEDİ
Temsilcimiz son bölümde Visca ve İrfan'la pozisyonlar bulsa da baskı sonuç gelmedi ve maç 2-0 bitti.
NEYMAR SAKATLANARAK SAHAYI TERK ETTİ
PSG'nin yıldız ismi Neymar, Başakşehir maçının 26. dakikasında sakatlığı sebebiyle oyundan alındı. Neymar'ın yerine Sarabia oyuna dahil oldu.
OYNADIĞIMIZ FUTBOL GURUR VERİCİ
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, PSG karşısında iyi bir oyun oynamalarına rağmen mağlup olduklarını söyledi. Buruk, "Maçı izleyen herkesin belki de 'Helal olsun' dediği bir Başakşehir vardı sahada. Bir Türk takımının ortaya koyduğu bu futbolu ben izleseydim çok mutlu olurdum" ifadelerini kullandı.