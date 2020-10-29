TT Stadı'nda yapılan kritik toplantıda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerilimin 'şimdilik' sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği ancak bitirilemeyen isimleri devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı.
OPSİYONU ZORUNLU OLACAK!
Yönetimin ilk hedefi Henry Onyekuru olacak. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı bu kez tapusuyla almak istiyor. Hedef, Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer etmek.
MONACO'DAN İZİN İSTEYECEK
Menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber yollayan genç yıldızın da Monaco yönetimi ile görüşerek transfer izni isteyeceği öğrenildi. Yönetimin ikinci ocak hedefi ise Marcelo Saracchi.
GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR
Sezon sonu kiralık anlaşması sona erecek olan Uruguaylı sol bekin tapusunu almak isteyen Sarı-Kırmızılılar, Leipzig ile görüşecek. Saracchi de Galatasaray'da yola devam etmek istiyor.