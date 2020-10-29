TT Stadı'nda yapılan kritik toplantıda Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerilimin 'şimdilik' sona ermesinin ardından gözler transfere çevrildi. Galatasaray yönetimi, Terim'in ısrarla istediği ancak bitirilemeyen isimleri devre arasında kadroya katmak için kolları sıvadı.