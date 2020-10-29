Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut dün önemli açıklamalarda bulundu. Erol Bulut şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu'na hayırlı uğur olsun diyorum, Tek bir beklentimiz amacımız var, camiamıza 29. şampiyonluğunu yaşatmak.
18 yeni transfer yaptık. Sistemimizi oturtmamız için 4 haftalık bir sürecimiz oldu. Ama Allah'a şükürler olsun ilk 6 haftaya baktığımızda her şey güzel gidiyor." dedi.
Bulut ayrıca "Eksiklerimiz var mı evet var. Hücum anlamında güzel yoldayız. Defansta birkaç hatamız var. Onları da düzelteceğiz. Milli aranın ardından Fenerbahçe taraftarına güzel bir takım izletmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
PLANLARIMIZ DURAN TOPLAR ÜZERİNE!
Erol Bulut, "Planlarımız duran toplar üzerine. Haftada bir kez duran top çalışması yapıyoruz" dedi.
TEKNİK EKİPTEN BİLE SAHAYA 11 ÇIKARTABİLİRİZ!
Erol Bulut, "Her futbolcum, 26'sı da hazır olmak zorunda. Kimden en iyi katkıyı alıyorsak onunla yola devam edeceğiz. Teknik ekip çok geniş. Bizden bile ilk 11 çıkabilir" dedi.