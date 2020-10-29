EN UYGUN ORTAMI SAĞLAYACAĞIZ



Örnek aldığım sportif direktör yok. Türkiye'nin kendi dinamikleri var. Samandıranın lideri Erol Bulut'tur. Ben, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı onun rahat çalışması için tüm şartları sağlayacağız.

EMRE ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun imza töreninde bir konuşma yaptı. Finansal Fair Play nedeniyle transferde manevra alanlarının dar olduğunu belirten Koç, "Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını söyleyebilirim" dedi. Koç, "2018/19 sezonunun kış aylarında Göksel Gümüşdağ'ın izniyle Başakşehir'in kaptanı Emre ile görüştüm. Takımda nelerin yanlış gittiğini kendisine sordum. Göksel başkan bize yeşil ışık yaktı. Sezon sonunda Emre F.Bahçe'ye geri döndü" ifadesini kullandı.