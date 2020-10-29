Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklandığı imza ve ve basın toplantısı düzenlendi. Emre Belözoğlu 1 yıllığına Fenerbahçe'nin sportif direktörü oldu. Anlaşmanın 1 yıllık olmasının sebebi ise önümnüzdeki yıl genel kurulun olması olarak açıklandı.
HER ŞEY FENERBAHÇE İÇİN
İmza töreninde konuşan Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı: Sayın Başkanımızın önderliğinde Fenerbahçe'nin başarılarında pay sahibi olmak istiyorum. O yüzden bugün buradayım.
İNSANLAR UYANDIĞINDA MUTLU OLMALI
İnsanlar sabah uyandığında mutlu uyanmalarını istiyoruz. Rahmetli İslam ağabeyin dediği gibi Fenerbahçe mutluysa, Türkiye mutludur. Biz buna inanıyoruz. Ben bir proje ile buradayım.
KISA VADELİ PLANIMIZ ŞAMPİYONLUK
Evet, doğru oyuncular getirdik ama saha içerisinde başarılı olmamız gerekiyor. Planlarımızı şu anda şampiyonluk için yapıyoruz ama ilerisi için 5 yıllık planlama yapmak istiyoruz.
EN UYGUN ORTAMI SAĞLAYACAĞIZ
Örnek aldığım sportif direktör yok. Türkiye'nin kendi dinamikleri var. Samandıranın lideri Erol Bulut'tur. Ben, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı onun rahat çalışması için tüm şartları sağlayacağız.
EMRE ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARDI
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu'nun imza töreninde bir konuşma yaptı. Finansal Fair Play nedeniyle transferde manevra alanlarının dar olduğunu belirten Koç, "Emre'nin şapkadan tavşan çıkardığını söyleyebilirim" dedi. Koç, "2018/19 sezonunun kış aylarında Göksel Gümüşdağ'ın izniyle Başakşehir'in kaptanı Emre ile görüştüm. Takımda nelerin yanlış gittiğini kendisine sordum. Göksel başkan bize yeşil ışık yaktı. Sezon sonunda Emre F.Bahçe'ye geri döndü" ifadesini kullandı.