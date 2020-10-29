Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Demir Grup Sivasspor, I Grubu'ndaki 2. maçında bu akşam Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak olan zorlu mücadeleyi Boşnak hakem Irfan Peljto yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
Gruptaki ilk maçında Villarreal deplasmanında 5-3 kaybeden Sivasspor, Maccabi'yi yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. İsrail temsilcisi ise ilk maçında evinde Karabağ engelini 1-0'la geçmişti.
HEYECANLA MAÇI BEKLİYORUZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maccabi maçını heyecanla, coşkuyla, arzulu şekilde bu maçı bekliyoruz" dedi.