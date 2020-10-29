Avrupa'ya erken veda eden, ligde çıktığı 6 maçın da 3'ünü kazanabilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluğa olan inancını yineledi. Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı toplantıda yönetim ile arasındaki buzları eriten 67 yaşındaki teknik adam, daha sonra öğrencileriyle bir araya geldi.

"NEREDE KALMIŞTIK?"

Antrenman öncesi oyuncularıyla bir süre sohbet eden Terim'in ilk sözü "Nerede kalmıştık?" oldu.