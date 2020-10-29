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    • 29.10.2020 12:46
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    Bu sezonkini her şeyden çok istiyor! 'den öğrencilerine şampiyonluk mesajı

    Geçtiğimiz yıl şampiyonluk yarışından uzak kalan, bu sezona da iyi bir başlangıç yapamayan 'da şampiyonluğa olan arzusunu bir kere daha yineledi. Öğrencileriyle bir toplantı yapan Terim, "Bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum." şeklinde konuştu.

    Bu sezonkini her şeyden çok istiyor

    Avrupa'ya erken veda eden, ligde çıktığı 6 maçın da 3'ünü kazanabilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, şampiyonluğa olan inancını yineledi. Başkan Mustafa Cengiz ile yaptığı toplantıda yönetim ile arasındaki buzları eriten 67 yaşındaki teknik adam, daha sonra öğrencileriyle bir araya geldi.

    "NEREDE KALMIŞTIK?"
    Antrenman öncesi oyuncularıyla bir süre sohbet eden Terim'in ilk sözü "Nerede kalmıştık?" oldu.

    "HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORUM"
    Futbolcularına sezonun kalanıyla ilgili hedeflerini tekrar anlatan Terim, "Daha yapacak çok işimiz var. Herkes kendine gelsin. Yol kazası, formsuzluk, eksiklik vesaire bahaneler duymak istemiyorum. Ligin çok başındayız. Kazanılacak, kaybedilecek çok puan var herkesin önünde. Ama şundan emin olun ki, bu sezonki şampiyonluğu her şeyden çok istiyorum." şeklinde konuştu.
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    Haberler Spor Bu sezonkini her şeyden çok istiyor! Fatih Terim'den öğrencilerine şampiyonluk mesajı