BİRKAÇ SÖZÜMÜZ TAKIMI KENDİSİNE GETİRDİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzon zaferinin ardından devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Bulut, "İlk yarıda istediğimiz gibi değildik. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz takımı kendisine. Biz her maça kazanmak için çıkarız, Fenerbahçe için beraberlik bile kötü sonuç" ifadelerini kullandı.