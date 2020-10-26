Süper Lig'de dün gece oynanan derbide Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, 2. yarıdaki futboluyla adeta göz kamaştırdı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan ve kaleye isabetli şutu olmayan Sarı- Lacivertliler 2. yarıda ard arda goller bulduğu gibi 90 dakika sonundaki istatistiklerde de ezeli rakibi ezmeyi başardı.
İSABETLİ ŞUTLAR 2. YARIDA GELDİ
Fenerbahçe, Trabzon'un 12 şutuna karşılık rakip kaleye 20 şut çekti. İsabetli şutlarda da Fenerbahçe'nin 6'ya 5 üstünlüğü vardı. Sarı-Lacivertliler 90 dakika boyunca 10 korner kullanırken, Bordo-Mavili ekip bu alanda 2'de kaldı.
FENERBAHÇE'DEN ORTA YAĞMURU
Ceza sahasına ortalarda F.Bahçe 25'de 9 isabet sağlarken, Trabzon'da bu oran 15'te 6 oldu. Fenerbahçe istatistiklerdeki bu üstünlüğünün tamamını 2. yarıdaki performansla elde etti. Erol Bulut'un 2. yarının hemen başında Sosa'nın yerine Cisse'yi alıp forveti ikilemesi de futbola olumlu yansıdı.
BİRKAÇ SÖZÜMÜZ TAKIMI KENDİSİNE GETİRDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzon zaferinin ardından devre arasında soyunma odasında yaptığı konuşmaya dikkat çekti. Bulut, "İlk yarıda istediğimiz gibi değildik. Soyunma odasındaki birkaç sözümüz takımı kendisine. Biz her maça kazanmak için çıkarız, Fenerbahçe için beraberlik bile kötü sonuç" ifadelerini kullandı.
KARAKTER ORTAYA KOYDUK
Fener'in ilk golünde topu kaleye gönderen isim olan Tisserand, Trabzon karşısında ikinci yarıda açıldıklarını söyledi. Kongolu stoper, "Büyük takım karakterini sahaya koyduk ve maçı kazandık" diye konuştu.
KADIKÖY'DE BÜYÜK COŞKU VARDI
Fenerbahçeli futbolcular Trabzonspor galibiyetinin ardından büyük bir coşku yaşadı. Stadın balkonuna çıkarak şampiyonluk şarkıları söyleyen Sarı-Lacivertli futbolculara, stat dışındaki taraftarlar da eşlik etti. Taraftarlar ve futbolcular "Şampiyon Fener" diye tempo tuttu.