İŞTE SOYUNMA ODASINDAKİ O KONUŞMA

Erol Bulut, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin gerekliliğini anlattık. Bu birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçta Ülker Stadı'nın localarında yüzde 50 kapasitede sarı-lacivertli taraftarların bulunduğunu da ifade eden Bulut, "Taraftar az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladı. İnşallah önümüzdeki süreçte futbol taraftarla birlikte daha güzel olacak." şeklinde görüş belirtti.