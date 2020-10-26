Galatasaray'da Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" demişti.
AÇIKLAMA SİTEYE KONMADI!
Bu açıklama Galatasaray resmi internet sitesine de konmadı! Terim'in Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticileri hedef alması sonrasında gözler yarın gerçekleşecek toplantıya çevrildi.
NE ZAMAN ÇAĞIRSAK GELİR
Başkan Cengiz'in bu toplantıya Fatih Terim'i de çağırması bekleniyor. Bilindiği gibi Cengiz, "Sayın hocamız Fatih Terim'i ne zaman çağırsak toplantımıza gelir" açıklaması yapmıştı.
SÖYLEYECEKLERİ MERAK KONUSU
Mustafa Cengiz'in daha önce planladığı toplantıda neler diyeceği merak konusu. Başkan Cengiz'in Terim ile yapacağı toplantıyla birlikte krizi sonlandırmak istediği öğrenildi.