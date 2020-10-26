Galatasaray'da Fatih Terim, Erzurum maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim. Her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var. Sabırla sessiz kalıyorum. Artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" demişti.