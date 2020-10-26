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    • Spor
    • 26.10.2020 Gazete
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    Olmak ya da olmamak

    için kritik gün. Ligde geçtiğimiz hafta bay kaldığı için 19. sıraya kadar gerileyen bugün spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Siyah-Beyazlı ekibin alacağı kötü bir sonucun 'ın takımdaki geleceğini de tehlikeye sokacağı konuşuluyor.

    Olmak ya da olmamak

    için kritik gün. Ligde geçtiğimiz hafta bay kaldığı için 19. sıraya kadar gerileyen bugün spor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Siyah-Beyazlı ekibin alacağı kötü bir sonucun 'ın takımdaki geleceğini de tehlikeye sokacağı konuşuluyor. Kartal'da yeni Rosier'in de bugünkü maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Denizli maçında alınacak iyi bir sonuçla kara bulutların dağılması bekleniyor.

    GHEZZAL 2. YARI OYNAYABİLİR
    Kartal'ın yeni transferlerinden Ghezzal'in 2. yarı oynamasının planlandığı öğrenildi. Cezayirli oyuncunun kondisyon eksikliği nedeniyle hazır olmadığı gelen bilgiler arasında.

    KARTAL 13 MAÇTIR KAYBETMEDİ
    Beşiktaş Denizli'ye 13 maçtır yenilmedi. Rekabetteki son 13 maçta Siyah-Beyazlılar 12 galibiyet elde ederken 1 beraberlik aldı. Bu süreçte rakibine yenilmedi.

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