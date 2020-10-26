Olmak ya da olmamak

Beşiktaş için kritik gün. Ligde geçtiğimiz hafta bay kaldığı için 19. sıraya kadar gerileyen Kartal bugün Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Puan kaybına tahammülü olmayan Siyah-Beyazlı ekibin alacağı kötü bir sonucun Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceğini de tehlikeye sokacağı konuşuluyor. Kartal'da yeni transfer Rosier'in de bugünkü maçta ilk 11'de oynaması bekleniyor. Denizli maçında alınacak iyi bir sonuçla kara bulutların dağılması bekleniyor.

GHEZZAL 2. YARI OYNAYABİLİR

Kartal'ın yeni transferlerinden Ghezzal'in 2. yarı oynamasının planlandığı öğrenildi. Cezayirli oyuncunun kondisyon eksikliği nedeniyle hazır olmadığı gelen bilgiler arasında.

KARTAL 13 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Beşiktaş Denizli'ye 13 maçtır yenilmedi. Rekabetteki son 13 maçta Siyah-Beyazlılar 12 galibiyet elde ederken 1 beraberlik aldı. Bu süreçte rakibine yenilmedi.