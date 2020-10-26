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    • Spor
    • 26.10.2020 Gazete
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    İşte -spor maçının tartışmalı pozisyonları

    ile spor arasında oynanan hakem ’ın bazı kararları büyük tartışma yarattı. 17. dakikada Caner ile ’ün ikili mücadelesinde lular penaltı beklerken, Çakır ‘devam’ dedi. F.Bahçeliler ise 18’de Nwakaeme’nin Gökhan’ın ayağına bastığı pozisyonda kart bekledi. Çakır ise kartına başvurmadı.

    İşte maçın tartışmalı pozisyonları

    Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan derbi maçta hakem Cüneyt Çakır'ın bazı kararları büyük tartışma yarattı.

    17. dakikada Caner ile Abdülkadir Ömür'ün ikili mücadelesinde Trabzonsporlular penaltı beklerken, Çakır 'devam' dedi.

    Fenerbahçeliler ise 18'de Nwakaeme'nin Gökhan'ın ayağına bastığı pozisyonda kart bekledi. Çakır ise kartına başvurmadı.

    43'de Gustavo'nun Abdülkadir'ie müdahalesi sonrası Trabzon bir kez daha penaltı bekledi.

    Hakem, pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruşu işaret etti.

    Trabzonsporlular, Fener'in ilk golü öncesde ise Pelkas'ın Hugo'ya faul yaptığını savundu.
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    Haberler Spor İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonları