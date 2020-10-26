Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan derbi maçta hakem Cüneyt Çakır'ın bazı kararları büyük tartışma yarattı.
17. dakikada Caner ile Abdülkadir Ömür'ün ikili mücadelesinde Trabzonsporlular penaltı beklerken, Çakır 'devam' dedi.
Fenerbahçeliler ise 18'de Nwakaeme'nin Gökhan'ın ayağına bastığı pozisyonda kart bekledi. Çakır ise kartına başvurmadı.
43'de Gustavo'nun Abdülkadir'ie müdahalesi sonrası Trabzon bir kez daha penaltı bekledi.
Hakem, pozisyonun dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruşu işaret etti.
Trabzonsporlular, Fener'in ilk golü öncesde ise Pelkas'ın Hugo'ya faul yaptığını savundu.