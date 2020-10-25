Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.10.2020 Gazete
    ABONE OL

    Younes maça kaptan çıktı

    'da ’nın sakat, ’ın da yedek olması nedeniyle Erzurumspor maçında kaptanlık pazubendini Younes taktı.

    Younes Belhanda maça kaptan çıktı
    Belhanda maça kaptan çıktı. Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda'nın yedek soyunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini taktı.

    EMRE KILINÇ'A TAM NOT
    Cimbom'un BB Erzurumspor karşısında ilk golünü atan Emre Kılınç, performansıyla tam not aldı. Emre, 89'da oyundan çıktı.

    FATİH ÖZTÜRK KULÜBEYE OKAN KOCUK 11'E
    G.Saray'da Alanyaspor maçındaki performansı eleştirilen kaleci Fatih Öztürk, Erzurum deplasmanında kulübeye çekildi. Onun yerine genç kaleci Okan Kocuk 11'de forma giydi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Younes Belhanda maça kaptan çıktı