Younes Belhanda maça kaptan çıktı

Belhanda maça kaptan çıktı. Muslera'nın sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı olması ve Arda'nın yedek soyunmasından dolayı müsabakada kaptanlık pazubendini Belhanda taktı.
EMRE KILINÇ'A TAM NOT
Cimbom'un BB Erzurumspor karşısında ilk golünü atan Emre Kılınç, performansıyla tam not aldı. Emre, 89'da oyundan çıktı.
FATİH ÖZTÜRK KULÜBEYE OKAN KOCUK 11'E
G.Saray'da Alanyaspor maçındaki performansı eleştirilen kaleci Fatih Öztürk, Erzurum deplasmanında kulübeye çekildi. Onun yerine genç kaleci Okan Kocuk 11'de forma giydi.
EMRE KILINÇ'A TAM NOT
Cimbom'un BB Erzurumspor karşısında ilk golünü atan Emre Kılınç, performansıyla tam not aldı. Emre, 89'da oyundan çıktı.
FATİH ÖZTÜRK KULÜBEYE OKAN KOCUK 11'E
G.Saray'da Alanyaspor maçındaki performansı eleştirilen kaleci Fatih Öztürk, Erzurum deplasmanında kulübeye çekildi. Onun yerine genç kaleci Okan Kocuk 11'de forma giydi.