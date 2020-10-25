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    • Spor
    • 25.10.2020 Gazete
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    Uğurcan ve maçı öncesi arkadaşlarına seslendi: Kazanırsak şehir yıkılır

    ’un kaptanları ve , maçı öncesi takıma yeni katılan arkadaşlarına bu sözleri sarfetti...

    Kazanırsak şehir yıkılır
    Trabzonspor'da maçı öncesi takım kaptanları Pereira ve Uğurcan Çakır, maçın önemini anlatırken, "Bu maçı kazanırsak şehir yıkılır. Trabzonspor için en önemli maç hangisi derseniz o maç bu maçtır. Uzun zaman sonra bunu başarırsak herkes size var olan sevgi ve saygısını çok daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Eddie Newton da, Fenerbahçe ile oynanan maçları ve rakibin bu sezonki maçlarını tekrar tekrar izleyerek, maça özel önlemler aldı.




    NEWTON: TEK İHTİMAL VAR!
    Karadeniz Fırtınası 'da Teknik Direktör Eddie Newton, Fenerbahçe maçının camia için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini söyledi. İngiliz hoca, "Bizim için tek ihtimal var. O da kazanmak" dedi.

    ÖNCE İDMAN SONRA YOLCULUK
    Bordo-mavili ekip F.Bahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Trabzonspor sonrasında özel uçakla 'a hareket etti

    TRABZON'DA 3 EKSİK VAR!
    Trabzonspor'da maçı öncesi Ekuban ve A.Parmak Covid-19'a yakalanmıştı. F.Bahçe maçı öcesi de Hüseyin Türkmen'de de virüs çıktı.

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    Haberler Spor Uğurcan ve Pereira Fenerbahçe maçı öncesi arkadaşlarına seslendi: Kazanırsak şehir yıkılır