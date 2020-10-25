



Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Fenerbahçe derbisi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



"DİNLENMESİNİN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNDÜK"

İngiliz teknik adam, ilk 11'de Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'ı tercih etmesi hakkında, "Pereira'nın sakatlığı vardı, buna bağlı olarak dinlenmesinin daha iyi olacağını düşündük." ifadesini kullandı.