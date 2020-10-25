



"SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Bulut, maçla ilgili ise, "Geldiğimizden bu yana namağlup devam ediyoruz ve bu durum takıma özgüven getiriyor. Bugün de Trabzonspor'u yenerek bu seriyi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.