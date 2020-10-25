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    • 25.10.2020 13:42
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    • 25.10.2020 13:42
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    Süper Lig'in 6'ıncı haftasında evinde Ankara temsilcisi 'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

    Süper Lig'in 6. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Çıkışını sürdürmek isteyen Yeni Malatya Gençlerbirliği karşısında hata yapmak istemezken, Başkent ekibi çıktığı 4 karşılaşmada 4 puan toplarken, an itibarıyla 20. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz haftayı Yukatel Denizlispor karşısında mağlubiyetle kapatan kırmızı-karalılar Malatyaspor karşısında alınacak 3 puanla çıkışa geçmek istiyor.

    Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

    YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
    Başlama düdüğü saat 13.30'da çalan karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.

    YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
    YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Erkan, Hafez, Zeki, Kubilay
    GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Johansson, Berat, Piris, Polomat, Murat, Candeias, Stancu

    Ev sahibi takımda Lukoki, Adem, Hafez, Youssouf, Ertaç, Bülent ve Murat Akşit sakatlıkları yüzünden Eray ve Mustafa Akbaş ise cezası nedeniyle forma giyemiyor.

    Gençlerbirliği'nde ise Salih Dursun ve Sio'nun sakatlıkları bulunuyor.

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