Cimbom kendine geldi... Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında 2-1 kazandı. 3. dakikada rakibinden sıyrılan Falcao'nun uzak direğe şık plasesi direkten geri geldi. 12. dakikada Emre Kılınç'ın sert şutu auta gitti.
EMRE ÇAPRAZDAN SERT VURDU
20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın sert şutu kaleci Farnolle'un hamlesine rağmen ağlara gitti: 0-1. 30'da Farnolle bu kez Emre'ye gol izni vermedi.
45'TE SKORA DENGE GELDİ
38'de Gomes'in şutunu Okan parmağının ucuyla kornere çeldi. 45. dakikada Erzurum penaltı kazandı. Novikovas skoru 1-1 yaptı. 51'de Falcao'nun kafası yan ağlarda kaldı.
ÖNCE ATTI SONRA KIZARDI
64'te Babel'in şık pasını göğsüyle kontrol eden Falcao mükemmel vurdu: 1-2. 73'te ikinci sarı kartını gören Falcao takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor degişmedi.
EMRE ÇAPRAZDAN SERT VURDU
20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın sert şutu kaleci Farnolle'un hamlesine rağmen ağlara gitti: 0-1. 30'da Farnolle bu kez Emre'ye gol izni vermedi.
45'TE SKORA DENGE GELDİ
38'de Gomes'in şutunu Okan parmağının ucuyla kornere çeldi. 45. dakikada Erzurum penaltı kazandı. Novikovas skoru 1-1 yaptı. 51'de Falcao'nun kafası yan ağlarda kaldı.
ÖNCE ATTI SONRA KIZARDI
64'te Babel'in şık pasını göğsüyle kontrol eden Falcao mükemmel vurdu: 1-2. 73'te ikinci sarı kartını gören Falcao takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor degişmedi.