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    • Spor
    • 25.10.2020 Gazete
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    Ligde son 3 maçını kazanamayan , önünde güldü

    Sarı-Kırmızılılar, 20’de Kılınç ile öne geçerken 45’te , ’ın golüyle skoru 1-1 yaptı. 64'te harika bir golle ağları sarstı. Kolombiyalı yıldız 73'te kızarsa da Aslan 3 puanı almayı başardı.

    Aslan komadan çıktı
    Cimbom kendine geldi... Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında 2-1 kazandı. 3. dakikada rakibinden sıyrılan Falcao'nun uzak direğe şık plasesi direkten geri geldi. 12. dakikada Emre Kılınç'ın sert şutu auta gitti.

    EMRE ÇAPRAZDAN SERT VURDU
    20. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın sert şutu kaleci Farnolle'un hamlesine rağmen ağlara gitti: 0-1. 30'da Farnolle bu kez Emre'ye gol izni vermedi.

    45'TE SKORA DENGE GELDİ
    38'de Gomes'in şutunu Okan parmağının ucuyla kornere çeldi. 45. dakikada Erzurum penaltı kazandı. Novikovas skoru 1-1 yaptı. 51'de Falcao'nun kafası yan ağlarda kaldı.




    ÖNCE ATTI SONRA KIZARDI
    64'te Babel'in şık pasını göğsüyle kontrol eden Falcao mükemmel vurdu: 1-2. 73'te ikinci sarı kartını gören Falcao takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor degişmedi.

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    Haberler Spor Ligde son 3 maçını kazanamayan Galatasaray, Erzurum önünde güldü