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    • Spor
    • 25.10.2020 Gazete
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    G.Saray 2. Başkanı : Kaçacak adam değilim

    G.Saray 2. Başkanı , maçı sonrası hakkındaki istifa haberlerini kesin bir dille yalanladı. Albayrak, Kaçacak karaktere sahip bir adam değilim. Ben lıyım. Çok iyi Galatasaraylıyım" dedi.

    Kaçacak adam değilim
    Galatasaray 2. Başkanı , maçı sonrası istifa haberlerini net bir dille yalanladı. Albayrak, "'da benimle ilgili istifa haberleri yapılıyor. Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak bir insan değilim. Kaçacak karaktere sahip bir adam değilim. Ben Galatasaraylıyım. Çok iyi Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı. Albayrak, karşılaşma ile ilgili de, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı" diye konuştu.
    toplandı
    G.SARAY'IN ekim divan toplantısı bitti. Toplantı video konferans uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.
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    Haberler Spor G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: Kaçacak adam değilim