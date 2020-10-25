Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Erzurum maçı sonrası istifa haberlerini net bir dille yalanladı. Albayrak, "Galatasaray'da benimle ilgili istifa haberleri yapılıyor. Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak bir insan değilim. Kaçacak karaktere sahip bir adam değilim. Ben Galatasaraylıyım. Çok iyi Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı. Albayrak, karşılaşma ile ilgili de, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Bizim için önemli bir karşılaşmaydı" diye konuştu.
Divan Kurulu toplandı
G.SARAY'IN ekim divan toplantısı bitti. Toplantı video konferans uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.
Divan Kurulu toplandı
G.SARAY'IN ekim divan toplantısı bitti. Toplantı video konferans uygulaması üzerinden çevrim içi olarak yapıldı.