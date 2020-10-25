



94 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi.



Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.