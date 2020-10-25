Süper Lig'in altıncı haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi.
Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Tisserand, Valencia ve Papiss Cisse kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise Afobe'den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 14'e çıkarıp zirve takibini sürdürürken, Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.
FENERBAHÇE: 3 - TRABZONSPOR: 1
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner Erkin, Gustavo, Sosa (Dk. 46 Cisse), Ozan Tufan, Valencia (Dk. 71 Novak), Pelkas (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Samatta (Dk. 88 Ademi)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Djaniny), Flavio (Dk. 85 Diabate), Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe
Goller: Dk. 23 Afobe (Trabzonspor), Dk. 51 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 55 Valencia, Dk. 72 Cisse (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 44 Gustavo, Dk. 47 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 77 Serkan Asan (Trabzonspor)
TRABZONSPOR MAÇA HIZLI BAŞLADI
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Trabzonspor savunmasını geçemedi.
Kısa sürede maça ortak olan Trabzonspor, baskılarını artırdığı anlarda golü buldu. 23. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Benik Afobe, bordo mavilileri Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçirdi.
İlk 45 dakikanın kalan dakikalarında tehlikeli olmaya devam eden Karadeniz Fırtınası, 2. golü bulmadı.
Devre arasına Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.
KANARYA 2. YARIDA GÜLDÜ
Haftanın maçının ikinci yarısına golle başlayan Fenerbahçe oldu. Ev sahibi sarı lacivertliler, Serkan Asan'ın 51. dakikada kendi kalesine attığı skoru eşitledi.
Trabzonspor karşısında etkili futbolunu artıran Fenerbahçe öne geçmeyi de başardı. 1-1'in ardından umutlanan Fenerbahçe, 55. dakikada Valencia ile öne geçti.
Ev sahibi Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında Cisse ile 72. dakikada skoru 3-1'e getirdi.
94 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER
Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 94 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe'nin ligdeki 123 golüne, Trabzonspor 95 golle cevap verdi.
Geçen sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. İkinci devredeki maçı ise Trabzonspor 2-1 kazandı.
FENERBAHÇE, 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u uzun bir süredir mağlup edemiyor. Rakibi karşısında son galibiyetini 26 Aralık 2016'da deplasmanda 3-0'lık skorla alan Fenerbahçe, daha sonra oynanan 9 karşılaşmada galibiyet alamadı.