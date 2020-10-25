Erzurumspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta 4 pozisyon tartışma yarattı. Erzurumspor cephesi Galatasaray'ın 20. dakikada Emre Kılınç ile buludğu gol öncesi Babel'in faul yaptığını savundu golün iptalini istedi. Ancak karar değişmedi.



Galatasaraylılar, Erzurum'un 43'te kazandığı penaltıya büyük tepki verdi. Ayrıca Falcao'nun 6 ve 73. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla atılması tartışmaya sebep oldu.