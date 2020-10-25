Erzurumspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta 4 pozisyon tartışma yarattı. Erzurumspor cephesi Galatasaray'ın 20. dakikada Emre Kılınç ile buludğu gol öncesi Babel'in faul yaptığını savundu golün iptalini istedi. Ancak karar değişmedi.
Galatasaraylılar, Erzurum'un 43'te kazandığı penaltıya büyük tepki verdi. Ayrıca Falcao'nun 6 ve 73. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla atılması tartışmaya sebep oldu.
G.Saray'ın ilk golü öncesi Erzurumsporlular Babel'in rakibine faul yaptığını savundu.
Gomes'in yerde kaldığı pozisyonda çıkan penaltı kararına G.Saraylılar tepki gösterdi.
Falcao 6 ve 73. dakikalarda birbirinin benzeri iki pozisyona gördüğü iki sarı kartla kırmızı kart gördü.
12 YIL SONRA KIRMIZI GÖRDÜ
Erzurum maçının 73. dakikasında çift sarıdan oyundan atılan G.Saraylı Falcao, 12 yıl sonra kırmızı kart gördü. Son kırmızısını 2008'de görmüştü.