Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Son 2 karşılaşmada Karagümrük ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'u mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.
Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordomavililer, haftaya 14. sırada girdi. Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Gökhan Gönül ile cezası biten Lemos 11'de başlayacak. Ferdi Kadıoğlu ve Perotti ise sakat. Trabzon'da ise Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen kadroda yok.
İKİ TAKIM DA 3 PUAN İSTİYOR
Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor bugünkü derbide mutlak 3 puan hedefliyor. Dev maçın sonucu merakla bekleniyor.
REKABETTE F.BAHÇE ÖNDE
İki takım arasında 46 yılı aşkın rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 41 galibiyet elde etti. Ligde yapılan 94 karşılaşmada Fenerbahçe 37, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, sarı- lacivertlilerin gol sayısında da 123-95 üstünlüğü bulunuyor.