



Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, geride kalan bölümde 5 puan elde edebildi. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordomavililer, haftaya 14. sırada girdi. Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Gökhan Gönül ile cezası biten Lemos 11'de başlayacak. Ferdi Kadıoğlu ve Perotti ise sakat. Trabzon'da ise Ekuban, Abdülkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen kadroda yok.



İKİ TAKIM DA 3 PUAN İSTİYOR

Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor bugünkü derbide mutlak 3 puan hedefliyor. Dev maçın sonucu merakla bekleniyor.