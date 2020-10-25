



SERVETİ REDDETTİ!

Tecrübeli yıldızın Arsenal'deki durumuna değinen Söğüt, "Arsenal taraftarı dürüst bir açıklamayı hak ediyor. Mesut 2018'de takımdan ayrılabilir ve 30 milyon Pound imza parası alabilirdi" dedi. Söğüt ayrıca Mesut'un Uygur Türkleri hakkında yaptığı çıkışın da Arsenal'in tavrında etkili olduğunu ima etti.