Yiğido sahne alıyor

Kalplerimiz bugün İspanya'da Sivasspor'un başarısı için atacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek ekibimiz olan Yiğido I Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İspanyol Ligi'nin güçlü ekiplerinden Villarreal'in konuğu olacak. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. 11 yıl sonra Avrupa'da yeniden sahne alacak olan Sivasspor'a Appindangole ve Erdoğan kadroda yok. Gruptaki diğer maçta Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ takımları İsrail'de karşı karşıya gelecek.

BİZİM İÇİN MİLLİ MAÇ GİBİ OLACAK

Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, Villarreal mücadelesi için, "Bizim için milli maç gibi olacak" dedi.