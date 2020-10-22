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    • Spor
    • 22.10.2020 Gazete
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    Yiğido sahne alıyor

    ’ndeki tek temsilcimiz bugün ilk maçında ’nın Villarreal ekibine konuk olacak . Ekibimiz 11 yıl sonra Avrupa’da ’yi temsil edecek.

    Yiğido sahne alıyor

    Kalplerimiz bugün 'da Sivasspor'un başarısı için atacak. Avrupa Ligi'nde 'yi temsil eden tek ekibimiz olan Yiğido I Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında İspanyol Ligi'nin güçlü ekiplerinden Villarreal'in konuğu olacak. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadeleyi Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek. 11 yıl sonra Avrupa'da yeniden sahne alacak olan 'a Appindangole ve Erdoğan kadroda yok. Gruptaki diğer maçta Maccabi Tel-Aviv ile Karabağ takımları 'de karşı karşıya gelecek.

    BİZİM İÇİN MİLLİ MAÇ GİBİ OLACAK
    Sivas'ın hocası , Villarreal mücadelesi için, "Bizim için milli maç gibi olacak" dedi.

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