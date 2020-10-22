Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi seferberlik ilan edildi. Bordo- Mavililer'in Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünkü idman öncesi saha içinde Teknik Direktör Eddie Newton ile 10 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Ağaoğlu, takımın son durumu hakkında bilgi alırken maçın önemine değindi.
Trabzonspor'un başkanı, teknik ekipten galibiyet sözü aldı. İngiliz çalıştırıcı da Kadıköy'de farklı bir takım izlettireceklerini söyledi. İdman sırasında sık sık çalışmaları durduran Newton, futbolculara, "Topu kaybettiğinizde tek kişi değil takım halinde rakibe baskı uygulayın. Savunma yaparken de tüm oyuncular tek kişiye odaklanmasın. Çevre kontrolünüzü iyi yapın" uyarısında bulundu.
FENERBAHÇE MAÇLARINI ANLATIYORUZ!
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli. Yeni gelen oyunculara da bunu aktarıyoruz. Gerçek oyunumuzu gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız" dedi.
FUTBOLCULAR HIRS KÜPÜ
Trabzonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına galibiyet parolası ile hazırlanırken, antrenmanda forma kapmak isteyen oyuncuların hırsı dikkat çekti.