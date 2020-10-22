Trabzonspor'un başkanı, teknik ekipten galibiyet sözü aldı. İngiliz çalıştırıcı da Kadıköy'de farklı bir takım izlettireceklerini söyledi. İdman sırasında sık sık çalışmaları durduran Newton, futbolculara, "Topu kaybettiğinizde tek kişi değil takım halinde rakibe baskı uygulayın. Savunma yaparken de tüm oyuncular tek kişiye odaklanmasın. Çevre kontrolünüzü iyi yapın" uyarısında bulundu.