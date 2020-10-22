Galatasaray'dan Garry Rodrigues hamlesi. Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Yeşil Burun Adalı oyuncu kulübü Al-İttihad'a geri döndü. Galatasaray'ın kendisini kiralamak istediğini bilen Rodrigues'in bu nedenle İstanbul'da yaşadığı evi bile boşaltmadığı öne sürüldü.
İLK GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU
Hücum hattında bu sezon hızlı bir kanat oyuncusunun eksikliğini hisseden Sarı-Kırmızılılar transferin son gününde de Garry Rodrigues için girişimde bulunmuştu.
İŞİ BİTİRMEYİ PLANLIYORLAR
Zaman yetersizliği nedeniyle bu oyuncuyu transfer edemeyen yönetim o zaman yapamadığını Ocak'ta gerçekleştirerek işi bitirmeyi planlıyor.
MADDİ FEDAKARLIĞA HAZIR
Rodrıgues'ın de eski takımı Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği bu nedenle maddi fedakarlığı da şimdiden hazır olduğu gelen bilgiler arasında.