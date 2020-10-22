İŞİ BİTİRMEYİ PLANLIYORLAR

Zaman yetersizliği nedeniyle bu oyuncuyu transfer edemeyen yönetim o zaman yapamadığını Ocak'ta gerçekleştirerek işi bitirmeyi planlıyor.

MADDİ FEDAKARLIĞA HAZIR

Rodrıgues'ın de eski takımı Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği bu nedenle maddi fedakarlığı da şimdiden hazır olduğu gelen bilgiler arasında.