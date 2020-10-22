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    • Spor
    • 22.10.2020 Gazete
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    'a dönüyor! Cimbom Ocak’ta bombayı patlatıyor

    'dan hamlesi. ile kiralık sözleşmesini fesheden oyuncu kulübü Al-İttihad’a geri döndü. Galatasaray’ın kendisini kiralamak istediğini bilen Rodrigues’in bu nedenle ’da yaşadığı evi bile boşaltmadığı öne sürüldü.

    Aslan'a Garry dönüyor

    Galatasaray'dan Garry Rodrigues hamlesi. Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Yeşil Burun Adalı oyuncu kulübü Al-İttihad'a geri döndü. Galatasaray'ın kendisini kiralamak istediğini bilen Rodrigues'in bu nedenle İstanbul'da yaşadığı evi bile boşaltmadığı öne sürüldü.

    İLK GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞTU
    Hücum hattında bu sezon hızlı bir kanat oyuncusunun eksikliğini hisseden Sarı-Kırmızılılar transferin son gününde de Garry Rodrigues için girişimde bulunmuştu.

    İŞİ BİTİRMEYİ PLANLIYORLAR
    Zaman yetersizliği nedeniyle bu oyuncuyu transfer edemeyen yönetim o zaman yapamadığını Ocak'ta gerçekleştirerek işi bitirmeyi planlıyor.

    MADDİ FEDAKARLIĞA HAZIR
    Rodrıgues'ın de eski takımı Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği bu nedenle maddi fedakarlığı da şimdiden hazır olduğu gelen bilgiler arasında.
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    Haberler Spor Garry Rodrigues Galatasaray'a dönüyor! Cimbom Ocak’ta bombayı patlatıyor